Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci baharı! 'Unvansız hayat'ları başlıyor

Kraliyet ailesinden yapılan yazılı açıklamada, aile içinde yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla Harry ile Meghan'ın aile üyesi olarak resmi görevlerini bırakacakları ve kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

Anlaşmaya göre bundan sonraki hayatlarında kamu kaynaklarını kullanmayacakları belirtilen çift, İngiltere’de kullanmaya devam edecekleri Frogmore Cottage adıyla bilinen kraliyete ait ikametgahlarının renovasyonu için yapılan masrafları da geri ödeyecek.

Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de yaptığı yazılı açıklamada, "Aylar süren görüşmelerden ve yakın zamandaki tartışmalardan sonra, torunum ile ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulmuş olmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

Çiftin son iki yılda yaşadıklarını anladığını belirten Kraliçe 2. Elizabeth, "Daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini destekliyorum. Bütün ailem bugün varılan anlaşmanın onlara yeni ve barışçıl bir hayat kurmaya izni vermesini ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- KRALİYET AİLESİ ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANMIŞTI

Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde geçen hafta Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

Kraliçe toplantının ardından yaptığı açıklamada "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer vermiş ancak çiftin dileklerinin yerine gelmesi için çözüm bulmanın zaman alacağını bildirmişti.

Harry ve Meghan çifti, önceki hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.

Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu.

Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

- TARTIŞMALI GELİN

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

(AA)