Prens Charles'tan koronavirüs sonrası ilk görüntü

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin koronavirüse yakalandığı, hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı' belirtilmişti.

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulanmıştı.

İngiltere'de, koronavirüsle mücadelede büyük uğraş veren Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service) çalışanlarına destek amaçlı gerçekleştirilen alkış desteğine Prens Charles da karantinadan katıldı.