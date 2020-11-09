  • $8,4426
  • 9,9832
  • 529.193
  • 1191.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Posta güvercinin taşıdığı 110 yıllık mesaj bulundu... Alüminyum kapsülde bulundu
09 Kasım 2020 Pazartesi 00:04 | Son Güncelleme:

Posta güvercinin taşıdığı 110 yıllık mesaj bulundu... Alüminyum kapsülde bulundu

Posta güvercinin taşıdığı 110 yıllık mesaj bulundu... Alüminyum kapsülde bulundu
AA

Fransa'nın doğusundaki Alsas bölgesinde, posta güvercini tarafından taşınıp düşürüldüğü tahmin edilen bir askere mesaj alüminyum kapsülde bulundu.

Çiftin kentteki Linge Müzesi yetkililerine teslim ettiği kapsülden, Alsas bölgesinin Almanya'ya ait olduğu 1910'dan kaldığı tahmin edilen bir Almanca askeri mesaj çıktı. Haut-Rhin kentindeki bir tarlada gezen bir çift, küçük bir alüminyum kapsül buldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Müze yetkilileri, kendilerine eylülde teslim edilen kapsülün, bir posta güvercininin taşırken düşürdüğü bir mesaj içerdiğini ve bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu bildirdi.

Yetkililer, aynı mesajı taşıyan 4 posta güvercininin salındığının tahmin edildiğini aktardı.

Mesajda, o yıllarda Almanya ile Fransa arasında mücadeleye sahne olan Alsas bölgesinin Bischwihr ve Ingersheim kısımlarındaki Alman tatbikatlarından bahsediliyor.

Alüminyum kapsül ve içindeki mesaj, Linge Müzesi'nde sergilenecek.

<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu An

Milli Anadolu Ankası 2020 Tatbikatı tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.