Portekiz'de seçimi sosyalistler kazandı

Portekiz İçişleri Bakanlığı’ndan açıklanan resmi rakamlarda PS, 230 sandalyeli mecliste 106 milletvekili çıkarırken tek başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi. Ülkeyi son 4 yıldır, Komünist Parti ve Sol Blok’un desteklediği azınlık hükümeti ile yöneten PS, hükümet kurmak için destek aramak zorunda.