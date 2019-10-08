Portekiz'de seçimi sosyalistler kazandı
Portekiz’de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son 4 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.
Portekiz İçişleri Bakanlığı’ndan açıklanan resmi rakamlarda PS, 230 sandalyeli mecliste 106 milletvekili çıkarırken tek başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi. Ülkeyi son 4 yıldır, Komünist Parti ve Sol Blok’un desteklediği azınlık hükümeti ile yöneten PS, hükümet kurmak için destek aramak zorunda.