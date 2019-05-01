Pompeo'dan skandal Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News kanalına verdiği röportajda Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamada bulunarak, "Barışçıl geçişi tercih ederiz, ancak gereken buysa askeri müdahale de ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde "ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini" iddia etmişti ve "Bildiğimiz kadarıyla, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" demişti.

Venezuela ldieri Nicolas Maduro da, kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido tarafından başlatılan darbe girişiminin bastırıldığını açıklayarak suçluların cezasız kalmayacağını söyledi. Girişime katılanlar Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacak.

(Sputnik)