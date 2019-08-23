Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7504
  • 6,3716
  • 277.647
  • 96544.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Polonya'da şimşek fırtınası: 5 ölü, 3 kayıp, 150'den fazla yaralı

Polonya'da şimşek fırtınası: 5 ölü, 3 kayıp, 150'den fazla yaralı

Polonya'da şimşek fırtınası: 5 ölü, 3 kayıp, 150'den fazla yaralı

Polonya'da, Tatra Dağları'nda dün isabet ettiği 5 kişinin hayatına mal olan birçok yıldırımı beraberinde getiren fırtınanın ardından 3 kişinin kayıp, 150 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Tatra Acil Durum Hizmetleri Başkanı Jan Krzysztof, yıldırım isabet eden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin yaralandığı fırtınaya yakalanan 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Krzysztof, ekiplerin, şimşek fırtınasının ardından geri dönmeyen 3 kişi için Giewont Zirvesi civarında arama çalışmaları başlattığını kaydetti. 

Birçok yıldırımın düştüğü fırtınanın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi vurduğuna işaret eden Krzysztof, "Bu, terör saldırısıyla kıyaslanabilecek bir durum. Rastgele çok sayıda kişiye isabet etti. Çocuklar dahil pek çok kişiye. Bu kişilerin vücutlarında yanıklar, kırıklar, yaralar oluştu." ifadelerini kullandı.

Kayıp olduğu düşünülen 2 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldığını bildiren yetkililer, yakalandıkları fırtınada yaralanan 150'den fazla kişinin yanık, kırık ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle başvurdukları hastanelerde tedavi edildiğini aktardı.

Yetkililer, 34 kişinin tedavisinin Zakopane, Krakow ve diğer yerlerdeki hastanelerde sürdüğünü kaydetti. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu
Norm Ender başlattı, ünlü isimler meydan okudu
Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e ateş püskürdü!
Sezen Aksu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
Sahnede gözyaşlarına boğuldu
<p>Merkez Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün i

Tarihi Surlar Millet Bahçesine Kavuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor

Sarımsak kanserli hücreler üzerinde antibiyotikten daha etkili