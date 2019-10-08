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  3. Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Polonya’nın Kuznia Raciborska kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın imha işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 bomba imha uzmanı olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 4 bomba imha uzmanı da yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans helikopterlerle çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Polonya’nın güneybatısında yer alan Kuznia Raciborska kenti yakınlarındaki bir ormanda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın imha işlemi esnasında patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 2 bomba imha uzmanı olay yerinde hayatını kaybetti 2’si ağır olmak üzere 4 bomba imha uzmanı da yaralandı.

Birkaç gün önce ormanda bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenirken bölge kontrol altına alınmış ve bombanın imha edilmesi için çalışmalara başlanmıştı.

Bunun üzerine bugün Gliwice kentinden gelen bomba imha ekibi söz konusu bombayı imha etmek için çalışmalara başlamıştı. İlk gelen bilgilere göre uzmanların bombayı gömülü olduğu topraktan çıkardığı esnada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama neticesinde ilk belirlemelere göre 2 bomba imha uzmanı olay yerinde hayatını kaybetti. 2’si ağır olmak üzere 4 bomba imha uzmanı ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans helikopterlerle çevre hastanelere kaldırılırken bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından kordon altına alındı. Patlamaya ilişkin olarak görevlilerin olay yeri incelemesi sürüyor.

İHA

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