Polonya Almanya'dan 850 milyar $ istiyor

Nazi Almanya’sının 1939’da Polonya’ya saldırmasının üzerinden 80 yıl geçmesinin ardından Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), hazırladığı tazminat tasarısını 1 Eylül’de Alman hükümetine sunacağını duyurdu. Tasarı, Nazi ordusunun öldürdüğü 3 milyonu Yahudi toplam 5 milyon 800 bin Polonyalı için 850 milyar dolar değerinde tazminat talebini içeriyor. Gözlemciler, Varşova’nın resmen tazminat talep etmesinin Berlin için ‘kırmızı bir çizgi’nin aşılması olacağına dikkat çekiyor. Almanya, 1991’de Polonya’ya 1 milyar 300 bin euro tutarında tazminat ödemişti.

Yunanistan da talep etmişti

Yunanistan Parlamentosu, geçtiğimiz nisanda bir oylama yaparak Almanya’dan 290 milyar euro tazminat ödemesini isteyen kararı oy- çokluğuyla kabul etmişti. Tazminat, Almanya’nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda Yunan toplumuna karşı işlediği suçlarla sebep olduğu zararlar nedeniyle talep edilirken karar Avrupa Birliğinin Yunanistan’a mali yardımları kestiği bir döneme denk gelmişti.