Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,4195
  • 254.124
  • 99.440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Platonik aşk üçgeninde ikizini öldürdü

Platonik aşk üçgeninde ikizini öldürdü

Platonik aşk üçgeninde ikizini öldürdü

Amanda Ramirez, ikizi Anne Marie’nin 2.5 yıllık sevgilisine âşık oldu. Platonik olan Amanda’nın, aşkına engel olduğunu düşündüğü ikizini öldürdüğü ortaya çıktı.

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Camden kentinde geçen hafta meydana gelen olayda, tek yumurta ikizleri olan Anne Marie ve Amanda Ramirez arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada Amanda, ikizi Anna’yı kalbinden bıçakladı. Anna, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin arkasındaki kan donduran gerçekler ise Amanda’nın polise verdiği ifadesinde ortaya çıktı. Polisin 3 defa sorguladığı Amanda, önce olay anını hatırlamadığını söyledi. Amanda daha sonra çelişkili ifadeler verdi. Savcılık, ön araştırmasında tanık ifadelerinden cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ihtimaline yoğunlaştı. 

TUTUKLU YARGILAMA

İddiaya göre; 1 çocuk annesi Amanda, ikizi Anna’nın 2.5 yıllık sevgilisi Luis Rivera’ya aşıktı. Anna’yı platonik aşkına engel olarak görmeye başlamıştı. Üstelik 3 çocuk annesi Anna, ailenin en sevilen ismiydi. Hem büyüklerine vefası hem de çocuklarına ilgisi ile biliniyordu. Amanda kıskançlık nedeniyle birlikte büyüdüğü ikizini öldürdü. Önceki gün mahkemeye çıkan Amanda’nın kefalet talebi reddedildi. Amanda, tutuklu yargılanacak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim