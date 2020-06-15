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  3. ‘Plastik yağmuru' doğayı tehdit ediyor
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:42 | Son Güncelleme:

‘Plastik yağmuru' doğayı tehdit ediyor

‘Plastik yağmuru' doğayı tehdit ediyor

ABD'li bilim adamlarının Science'de yayımladığı bir çalışmaya göre ABD'de bazı bölgelerde, yağmur sularına karışan bin metrik tona varan mikroplastik partikül tespit edildi, bu da yaklaşık 120 milyon plastik şişeye tekabül ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor. Bu durumun devam etmesi halinde, 2025’e kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik olacağı, 2050 yılında ise deniz ve okyanuslardaki plastik miktarının, deniz canlılarını geçeceği öngörülüyor.

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