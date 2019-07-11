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  3. Planları tutmayan ABD'den Danimarka'ya YPG teklifi 

Planları tutmayan ABD'den Danimarka'ya YPG teklifi 

Planları tutmayan ABD'den Danimarka'ya YPG teklifi 

Almanya’dan Suriye’ye asker göndermesini isteyen ABD, ret cevabı alınca Danimarka’ya terör örgütü YPG’ye eğitim vermesi için teklif götürdü.

Danimarka’da yayın yapan Politiken gazetesindeki haberde, ABD’nin Danimarka’dan Suriye’ye asker göndermesini ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’lileri eğitmesini istediği belirtildi. Haberde, ABD’nin bu isteğinin Danimarka Parlamentosu’nda da gündeme geldiği, Danimarka’da geçen ay göreve gelen yeni hükümetini, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 7 Temmuz’da ülkesinin, DEAŞ karşıtı koalisyondaki partnerlerinden, daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığına işaret ederek, “Almanya’nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz” açıklamasını yapmış ancak Berlin’den ret cevabı almıştı. 

Fransa’dan PYD için arabuluculuk

Fransa, yakın ilişkiler içerisinde olduğu terör örgütü YPG ile muhalif Kürtler arasında ara buluculuk yapmaya çabalıyor. Fransa, YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulundu.

 

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