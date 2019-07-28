Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Plajda büyük panik... Her şey bir anda oldu! Çığlık çığlığa kaçtılar

Plajda büyük panik... Her şey bir anda oldu! Çığlık çığlığa kaçtılar

Plajda büyük panik... Her şey bir anda oldu! Çığlık çığlığa kaçtılar

Brezilya’da plajı vuran büyük bir dalga, güneşlenen turistlerin panik yaşamasına neden oldu. Dalganın çocukları, eşyaları sürüklediği anlar ve yaşanan panik amatör kameralara yansıdı.

Olay, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki bir plajda meydana geldi. Kıyıya vuran büyük dalga, plajdaki çocukları ve turistlerin oturdukları sandalyeleri sürükleme başladı. Çok sayıda insan, panik halinde çocuklarını ve sürüklenen eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Görüntülerde, çok sayıda çocuğun çığlık attığı duyuldu.



Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?

PKK´ya katılacaktı! Saniye saniye takip edilip böyle yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar