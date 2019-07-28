Plajda büyük panik... Her şey bir anda oldu! Çığlık çığlığa kaçtılar

Olay, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki bir plajda meydana geldi. Kıyıya vuran büyük dalga, plajdaki çocukları ve turistlerin oturdukları sandalyeleri sürükleme başladı. Çok sayıda insan, panik halinde çocuklarını ve sürüklenen eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Görüntülerde, çok sayıda çocuğun çığlık attığı duyuldu.





Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini duyurdu.