Plaj binlerce 'buzdan yumurta'yla kaplandı

Marjaniemi plajında 30 metre genişliğinde bir alan irili ufaklı binlerce buz kütlesiyle kaplandı. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden Jouni Vanio, “Bu durum, uygun hava koşullarında senede sadece bir kez görülebilir. Bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor” diye konuştu. Vanio, buz toplarının oluşum süreci için de “Küçük topun yüzeyi ıslanınca donar ve giderek büyür” dedi.