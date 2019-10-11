PKK / YPG'yi ölüm korkusu sardı! Karayılan Trump'ı hedef tahtasına koydu
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ölüm korkusu saran PKK/YPG'li teröristler kara propagandaya başladı. PKK elebaşılarından terörist Karayılan, "Öldürülen her YPG'linin sorumlusu Trump'tır" diyerek, ABD Başkanını hedef gösterdi.
Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor.
Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.
TRUMP'A AĞLADILAR!
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı seslenerek; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.
(Haber7)