Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8633
  • 6,4775
  • 280.327
  • 99657.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. PKK / YPG'yi ölüm korkusu sardı! Karayılan Trump'ı hedef tahtasına koydu

PKK / YPG'yi ölüm korkusu sardı! Karayılan Trump'ı hedef tahtasına koydu

PKK / YPG'yi ölüm korkusu sardı! Karayılan Trump'ı hedef tahtasına koydu

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ölüm korkusu saran PKK/YPG'li teröristler kara propagandaya başladı. PKK elebaşılarından terörist Karayılan, "Öldürülen her YPG'linin sorumlusu Trump'tır" diyerek, ABD Başkanını hedef gösterdi.

Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor.

Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

TRUMP'A AĞLADILAR!

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı seslenerek; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

(Haber7)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

Fırat´ın Doğusunda YPG/PKK´nın Kazdığı Tünel Ortaya Çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Soğuk algınlığını hemen iyileştiriyor! İşte limonun mucizevi faydası

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?