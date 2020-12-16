PKK/YPG, Irak'ta Peşmerge güçlerine saldırdı... Türkiye'den sert tepki

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı giriştiği eylemleri Suriye'ye taşımasının ardından Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gerginlik artarak devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, gece saatlerinde, KDP himayesindeki ENKS'nin Haseke il merkezi, Kamışlı ilçe merkezi ve Aynularab (Kobani) ilçe merkezindeki toplam 3 ofisine daha saldırarak, kullanılmaz hale getirdi.

Teröristler, Kamışlı'da bastıkları ENKS ofisini ateşe verdi.

Derbesiye ilçesinde 14 Aralık'ta ENKS ofisine silahlı saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, dün de Kürt muhaliflerin Amude ilçesindeki ofisini basarak ateşe vermişti.

Böylece, pazarı pazartesiye bağlayan gece başlayan olaylarda, Haseke ve Aynularap'ta muhalif ENKS'nin toplam 5 ofisi, YPG/PKK'lı teröristlerce saldırılara maruz kaldı.

Bu süre içerisinde ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de ENKS üyelerinden Müsrif Mulla'nın park halindeki aracı da teröristlerce ateşe verildi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Vize konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Irak ile vizeleri tekrar kaldırabiliriz." ifadelerinde bulundu.