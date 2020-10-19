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  • PKK/YPG, Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
19 Ekim 2020 Pazartesi 13:16 | Son Güncelleme:

PKK/YPG, Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

PKK/YPG, Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
AA

Terör örgütü YPG/PKK, bölgede yaşayan Arap aşiretlerin kefil olmaları karşılığında aralarında DEAŞ'lıların da bulunduğu 290 kişiyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'ndan serbest bıraktı.

Terör örgütü PKK/YPG, bölgede yaşayan Arap aşiretlerin kefil olmaları karşılığında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'ndan kişi sayısı 290'a ulaşan 70 aileyi daha çıkardı. 

AA'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göreserbest kalanlar arasında çok sayıda DEAŞ üyesi ve ailelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Örgüt, geçen hafta da terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi tutuklu bulundukları yerlerden tahliye ettiğini duyurmuştu.

Tahliye süreçlerine devam eden örgüt, daha önce de benzer süreçleri takip ederek aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lılar ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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