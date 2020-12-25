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25 Aralık 2020 Cuma 02:00 | Son Güncelleme:

PKK'ya karşı yardım için hamisini çağırdılar

PKK'ya karşı yardım için hamisini çağırdılar

Irak’ın Sincar kentinde Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Cutiyar Adil, ABD’den Rojava sınırına asker yerleştirmesini istediklerini söyledi. Adil, “ABD’nin iki gücün arasında herhangi bir savaşın çıkmaması için bölgede konuşlanmasını talep ettik. Bu Kürdistan Bölgesi halkının korunması için göstermiş olduğumuz iyi niyetti” dedi.

<p>AİHM gerekçeli kararında, , Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi.

AİHM'in Demirtaş kararı

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