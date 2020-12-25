PKK'ya karşı yardım için hamisini çağırdılar

Irak’ın Sincar kentinde Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Cutiyar Adil, ABD’den Rojava sınırına asker yerleştirmesini istediklerini söyledi. Adil, “ABD’nin iki gücün arasında herhangi bir savaşın çıkmaması için bölgede konuşlanmasını talep ettik. Bu Kürdistan Bölgesi halkının korunması için göstermiş olduğumuz iyi niyetti” dedi.