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  3. PKK'ya kafa tutan gizemli Fransız ortaya çıktı

PKK'ya kafa tutan gizemli Fransız ortaya çıktı

PKK'ya kafa tutan gizemli Fransız ortaya çıktı

Fransa'nın Toulouse kentinde terör örgütü yandaşlarına 'terörist' diye bağıran Fransız kadın ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Fransa’nın Toulouse kentinde Türkiye’yi protesto ederken Morgane isimli Fransız kadın, yanlarına yaklaşarak ‘PKK teröristir’ deyip daha sonra ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diye bağırdı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşlarınca darp edildi.

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Fransız kadın, gördüğü destek nedeniyle teşekkür videosu yayınlarken PKK’lıların da zarar vermek için kendisini aradığını belirtti. Ailesinde hiç Türk bulunmadığını belirten, “Ama kendimi, Türkiye’ye yakın hissediyorum, muhteşem bir ülke. aygılar, yaşasın Türkiye!” dede


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