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  3. PKK'lı terörist ABD askerini vurdu 

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu 

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu 

Deyrizor’da bir ABD askerinin tartıştığı PKK’lı terörist tarafından bacağından vurulduğu, Pentagon’un olayı örtbas ettiği iddia edildi.   

ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, Suriye’de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi. Amerikan “Task and Purpose” haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD’ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu. 

TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich’in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Üste ABD askerleriyle PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich’in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan kerörist tarafından bacağından vurulduğunu anlattı. Onbaşı Kane Downey’nin de saldırganı ile vurarak öldürdüğü öne sürüldü.  

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