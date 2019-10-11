'PKK bize çalıştı, onları Obama aldı'

Suriye’nin kuzeyinde ‘Barış Pınarı’ harekatı tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da soruları yanıtladı. Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekâtının önünü açması ve ‘Suriyeli Kürtleri terk ettiği’ yolundaki eleştiriler hakkındaki soruya yanıtında, “Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, bize 2. Dünya Savaşı’nda yardım etmediler. Örneğin Normandiya’da bize yardım etmediler. Bize kendi bölgeleri için yardım ettiler. Bu farklı bir şey. Kaldı ki biz onlara, mühimmat olsun, silah olsun, para olsun yardım etmek için çok büyük meblağlar harcadık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz” dedi.

İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Trump, “Kürtler arasında farklı yapılar var. Örneğin PKK. Sert bir grup ama bizimle çalıştılar. Biz büyük para harcadık. Yani ‘bizimle birlikte savaştılar’ diyorsunuz. Evet. Toprak için savaşıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, “Başkan Obama PKK’yı devreye sokunca, zor bir iş oldu. Çünkü PKK Türkiye’nin ölümcül düşmanı. Onları ortaklığa dahil ettiğinizde zor bir durum olur” şeklinde konuştu.

SENATO’DAN YENİ TEHDİT TASARISI

ABD Senatosu, “Barış Pınarı Harekatı” dolayısıyla Türkiye’ye karşı bir yaptırım paketi hazırladı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan pakette Türkiye’nin operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine ağır yaptırım heoefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıldı. Enerji ve petrol satışı da pakete dahil edildi.

AYNI ŞEYLERİ SIRALADI

Trump, Twitter’dan yaptığı son açıklamada, Türkiye’nin uzun süredir “Kürtlere” saldırmayı planladığını savunarak, “Her iki tarafla da konuşuyoruz. Türkiye, bir NATO üyesi. Türkiye’ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim” diye yazdı.

MİLYONLARCASINI ERDOĞAN TUTUYOR

Türkiye’nin Suriye’de oluşturmak istediği güvenli bölgeye Suriyeli mültecileri yerleştirme planına da değinen Trump, “Erdoğan şu anda milyonlarca insanı tutuyor. Tutmasa hepsi bir yerlere dağılır. Bunları iade etmek ya da (Suriye içinde) düşündüğü bölgeye göndermek istiyor. Bakalım, göreceğiz” dedi. Trump, YPG’nin elindeki DEAŞ militanlarının hapisten kaçma ihtimaline ilişkin bir soruya da, şu yanıtı verdi: “Avrupa’ya kaçacaklar. Gitmek istedikleri yer orası. Ama Avrupa onlara aylarca izin vermedi. Onları yargılayabilirlerdi. Ama her zamanki gibi, karşılık vermediler.”

TÜRKİYE’Yİ KINAMAYA ABD-RUSYA VETOSU

Barış Pınarı’nı görüşen BM Güvenlik Konseyi’nde bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, “DEAŞ militanlarından artık Türkiye sorumlu” dedi. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Türkiye’ye “operasyonu durdurma” çağrısı yaptı.