Pilottan aşı programına anlamlı destek: Gökyüzüne şırınga çizdi

Alman bir pilot olan Samy Kramer, iki kişilik küçük hafif uçak Diamond DA20 Katana ile, aşı programına destek vermek için gökyüzüne şırınga çizdi.

star.com.tr'de yer alan habere göre, İsviçre medyasına konuşan Kramer, "Şu anda çok fazla uçuş saati toplamam gerekiyor. Öylece uçmak yerine, havada aşı olmanız gerektiğini hatırlatmak istedim." dedi.

Yaklaşık yarım saatte istediği koordinatları navigasyon sistemine girdiğini belirten Kramer, ancak asıl zorluğun havadayken olduğunu, hareketlerinde hassas olması gerektiğini belirtti.

GERÇEĞİNE UYGUN "ÇİZİLDİ"

Güney Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir şehir olan Friedrichshafen'den yola çıkan Kramer, projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve hatta şırınganın "iğnesinin" ucundan düşen iki küçük damlayı çizmeyi de ihmal etmedi.

Uçuş izleme bilgi portalı Flightradar24, Kramer'in sıra dışı yolculuğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Site, son birkaç ay içinde birkaç başka pilotun koronavirüsle ilgili "çizimler" yaptığını belirtti.

AŞI PROGRAMI

Almanya, Pazar günü BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısını uygulamaya başlayacak. Aşı ilk olarak 80 yaş ve üstü Almanların yanı sıra bakıcılar ve sağlık çalışanlarında kullanılacak.

Cuma günü yayınlanan YouGov anketine göre, Almanların yaklaşık üçte ikisi aşıyı almaya istekli olduğu belirtiliyor.