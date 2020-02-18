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  3. Pilotlar sıra dışı manevra yaptı... Havada böyle asılı kaldı

Pilotlar sıra dışı manevra yaptı... Havada böyle asılı kaldı

Pilotlar sıra dışı manevra yaptı... Havada böyle asılı kaldı

Dennis Kasırgası, pilotları sıra dışı manevra yapmaya zorladı. İniş sorunsuz sonuçlandı.

Airbus A380 yolcu uçağının, Londra’nın Heathrow Havalimanı’na inanılmaz inişi kameralara yansıdı.

Çapraz rüzgar, pilotları uçağı piste indirmek için sıra dışı manevra yapmaya zorladı. Rüzgarın hızı 145 kmh’yi bulmasına rağmen ustaca yapılan manevra başarıyla tamamlandı.

Dennis kasırgası, İngiltere’de rekor sayıda sele yol açmıştı. Şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı.

Olayda en az 2 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yetkililer, bazı bölgeleri tahliye etmek zorunda kaldı.


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