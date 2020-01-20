Petrol yolunda egemenlik savaşı! ABD ve Avrupa arasında kriz çıkaracak girişim

Paris, ABD liderliğindeki 'Sentinel Operasyonu' adı verilen görevi imzalamayı reddettikten sonra, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana Hürmüz Boğazı'nda Avrupa liderliğindeki alternatif bir deniz güvenliği koalisyonu için baskı yapıyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, Belçika, Danimarka, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Portekiz'in Hürmüz Boğazı'nda Avrupa liderliğindeki bir deniz misyonuna siyasi destek verileceği duyuruldu.

İngiltere, Avustralya, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD liderliğindeki Sentinel Operasyonuna katılmayı seçmişti. İsrail'in de ABD'nin liderliğindeki misyona destek verdiği açıklanmıştı.

Ancak teklif edilen alternatif misyon, bölgede istediği kadar desteği bulamayan ABD ve bölgede kimseyi istemeyen İran'ı oldukça kızdıracak.

İLK KEZ İNGİLTERE DİLE GETİRDİ AMA...

ABD Körfez'deki gerilimler sonrası 'İran tehdidi ile mücadele' gerekçesiyle, Mayıs 2019'da bir deniz görevi başlatacağını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda bazı tankerelere yönelik saldırılar, ve el konulan gemiler, 1979 İran Devrimi'nden bu yana Washington ve Tahran arasındaki gerilimleri en üst seviyeye çıkardı. Bu krizleri, 220 milyon dolarlık ABD dronunun İran tarafından vurulması izledi.

İngiltere, Temmuz 2019'da İran Devrim Muhafızları tarafından Körfez'de İngiliz bayraklı bir petrol tankerinin ele geçirilmesinden sonra Avrupa liderliğindeki bir deniz koalisyonunun kurulmasını teklif etti.

Fransa, İtalya ve Danimarka, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı için önerdiği görevi desteklediğini duyurdu.

İran da el konulan geminin Cebelitarık'taki el konulan İran gemisine karşılık bir cevap olduğunu açıkladı.

Her iki gemi de serbest bırakıldı ve İngiltere, Avrupa önderliğindeki bir güvenlik misyonu fikrini ABD önderliğindeki misyona katılarak bu fikri rafa kaldırdı.

PETROL YOLUNDA HAKİMİYET MÜCADELESİ

ABD'nin deniz misyonu, Avrupa'nın teklifinin yanı sıra İran, bölgedeki yabancı güçleri 'davetsiz misafir' olarak niteliyor ve bu durumdan duyduğu memnuniyetsiliği çok kez dile getirdi. Ayrıca önemli su yollarında ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması için Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini de kapsayan, alternatif bir Hürmuz Barış Çalışması (HOPE) koalisyonu önerdi.

2019'un son günlerinde İran, Rusya ve Çin Umman Körfezi'nde ve Kuzey Hint Okyanusu'nda ortak tatbikatlar düzenledi. İranlı yetkililer tatbikatlar öncesi ve sonrasında yapılan açıklamalarda, bölgedeki diğer güçlerin varlığının gayrimeşru olduğunu vurguladı.

Dünyadaki petrolün yaklaşık dörtte biri, denizden taşınan petrolünün üçte biri, her gün Körfez üzerinden geçiyor.

(star.com.tr)