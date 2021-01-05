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  • Petrol tankeri krize neden oldu... Seul-Tahran hattında gerilim
05 Ocak 2021 Salı 00:25 | Son Güncelleme:

Petrol tankeri krize neden oldu... Seul-Tahran hattında gerilim

Petrol tankeri krize neden oldu... Seul-Tahran hattında gerilim
AA

İran'ın Güney Kore bayraklı bir petrol tankerine el koyması sonrası Seul yönetimi İran'a, söz konusu tankerin bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Güney Kore, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran makamlarından, Güney Kore bandıralı petrol tankerinin derhal bırakılmasını talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı, tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı.

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