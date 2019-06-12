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12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55

Petrol çıkarma tesisinde şiddetli patlama

Petrol çıkarma tesisinde şiddetli patlama

Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol çıkarma tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Arapça edisyonunun yerel kaynaklardan aktardığı son dakika bilgisine göre, Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol çıkarma tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Konu ile alakalı şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, Mehr haber ajansı patlamanın bir gaz kaçağı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

Fars haber ajansı ise, platformda çalışanların helikopterlerle güvenli bölgeye taşındığını aktarırken, tesisin tamamen boşaltıldığını duyurdu.

Yaşanan olayda can kaybı olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, tesiste çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

AA

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