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  3. Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik... Rejim bayrağı astılar

Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik... Rejim bayrağı astılar

Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik... Rejim bayrağı astılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Esed rejimine ait bayraklar asıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Esed rejimine ait bayraklar asıldı.

Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi.

Aracın, bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi. 

(DHA)



 


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