Peskov'dan tuhaf '3. ülke' cevabı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin Libya’ya müdahalesinin krizin çözümüne katkı sunmayacağını ifade etti. Peskov, Rusya’nın Libya’daki durumdan kesinlikle endişe duyduğunu ve krizin en kısa sürede barışçıl şekilde çözülmesinden, akan kanın durmasından yana olduğunu vurguladı. Öte yandan Libya’da, Hafter tarafında “üçüncü ülke” olarak Rusya’nın paralı askerleri olan Wagner’ciler bulunuyor. Tunus ziyaretinde bu konuya değinen Erdoğan, "Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?" demişti.

(AA)