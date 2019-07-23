Mark Esper, ABD'nin yeni Savunma Bakanı olarak seçildi

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GERİLMESİNE NEDEN OLMUŞTU

Patriot sistemini üreten şirkette yöneticilik yaptığı için bakan olması eleştirilen Esper’in, Türkiye’ye S-400 alımı öncesi gönderdiği mektup iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.