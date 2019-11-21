Pentagon'un Suriye raporunda DEAŞ iftirası

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine huzur getirmek, ayrıca terör örgütlerini temizlemek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK’nın 800’den fazla DEAŞ mensubunu Tel Abyad’daki hapishanelerden serbest bıraktığını görmezden gelen ABD’den beklenmedik bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı İstihbarat Kurumu’nun (DIA) yayımladığı son rapora göre terör örgütü DEAŞ, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonu ve ABD’nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Rapora göre örgütün hâlâ Batı’yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel. ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi’nin raporunda şu ifadeler var: “DEAŞ, Türkiye’nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye’deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı.”

HAREKATTA TEHDİT ETMİŞLERDİ

Pentagon Genel Müfettişi Glenn Fine’ın üç aylık raporu kapsamında yayımlanan değerlendirmeye göre, Trump’ın ABD askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekmesi, DEAŞ’ın yeniden örgütlenmek için işine yararken, Kürt milis güçlerle ilişkileri mahvetti. YPG/PKK geçen ayki harekat sırasında daha önce de yaptığı gibi TSK’nın bölgeye nüfuz etmesinin kendilerinin DEAŞ’la olan mücadelesini baltalayacağını tehditkar bir üslupla dile getirmiş ve ‘teröristlerin’ muhafazasını yapmak konusunda zorlanabileceklerini belirtmişti.

NEREDEYSE TAMAMEN ÇEKİLDİLER

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat’ın doğusunda 9’uncu ortak kara devriyesini dün gerçekleştirirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK üyelerinin çekilme sürecinin neredeyse tamamlandığını söyledi. Lavrov ayrıca, “Ankara bize yeni bir operasyon başlatmayı planlamadığını söyledi” dedi.