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  • Pentagon'dan dikkat çeken rapor: BAE, Libya'daki paralı Rus askerlerini finanse ediyor
01 Aralık 2020 Salı 16:08 | Son Güncelleme:

Pentagon'dan dikkat çeken rapor: BAE, Libya'daki paralı Rus askerlerini finanse ediyor

Pentagon'dan dikkat çeken rapor: BAE, Libya'daki paralı Rus askerlerini finanse ediyor
AA

ABD Savunma Bakanlığı, Libya ile ilgili dikkat çeken bir rapor sundu. Raporda, BAE'nin Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen Rus askerlerini finanse ettiği belirtildi.

AA'nın Foreingn Policy'den aktardığı habere göre, Pentagon'un Afrika'daki terörle mücadele operasyonlarından sorumlu başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda, BAE'nin Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı güçlere para sağladığı tespitinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in kurucusu olduğu güvenlik şirketi, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı olarak, istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürütmekle suçlanıyor. Kremlin, şirketin devletle bağı olduğunu reddediyor.

Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor.

BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır ülkedeki gözlemciler tarafından dile getiriliyordu, iddia Pentagon'un raporuyla ABD yönetimi tarafından ilk kez resmi olarak tanındı.

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