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  3. Pentagon yetkilisinden Türkiye itirafı: Baskıya boyun eğmiyor! S-400'den vazgeçmiyor

Pentagon yetkilisinden Türkiye itirafı: Baskıya boyun eğmiyor! S-400'den vazgeçmiyor

Pentagon yetkilisinden Türkiye itirafı: Baskıya boyun eğmiyor! S-400'den vazgeçmiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Ellen Lord, Ankara’nın Washington’un baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, bugünkü basın toplantısında, “Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400’lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400’le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye’deki çalışmalarımıza (Türkiye’deki F-35 parça üretimini ABD’ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lord, bu bağlamda, Türkiye’deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek Mart ayına kadar ABD’ye taşımayı planladıklarını doğruladı.

Pentagon yetkilisi ayrıca Türkiye’nin daha önce satın aldığı 4 adet F-35’in geleceğini Ankara ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.


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