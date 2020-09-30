Pentagon açıkladı! İncirlik'in taşınması gündemde değil

ABD Savunma Bakanlığı, “ABD’nin İncirlik’te devam eden varlığı, ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri göstermektedir. Bakanlığın İncirlik’teki varlığını sonlandırmak gibi bir planı yoktur. ABD Türk hükümetinin daveti üzerine, on yıllardır İncirlik Üssü’nden operasyonlarını gerçekleştiriyor” açıklamasını yaptı.

ABD’nin İncirlik üssünü taşıyacağına ilişkin en son haber The Times gazetesinde çıkmış, gazete, Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırmaya çalıştığını yazmıştı. Haberde, bu kapsamda Yunanistan’daki görüşmelerde İncirlik Üssü’nü Girit adasına taşımak için görüşmeler yaptığına da yer verilmişti.