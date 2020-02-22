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  3. Pentagon açıkladı: Düşük güçteki nükleer başlıkları oraya yerleştirmeyeceğiz

Pentagon açıkladı: Düşük güçteki nükleer başlıkları oraya yerleştirmeyeceğiz

Pentagon açıkladı: Düşük güçteki nükleer başlıkları oraya yerleştirmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Avrupa’da düşük güçteki nükleer başlıklara sahip yeni füzeleri yerleştirme niyetinin olmadığı belirtildi.

Pentagon temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa’da düşük güçteki yeni sistemleri yerleştirmeyi planlamıyoruz. Rusya’nın ihlallerine yanıtımız geleneksel silahlar kullanılarak verilecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump idaresi tarafından kabul edilen yeni nükleer doktrininde, düşük güçteki nükleer başlıkların yerleştirilmesi olasılığı belirtilmişti. Halihazırda düşük güçteki füzelerle ABD denizaltıları donatılıyor.

Rusya, ABD denizaltılarına düşük güçteki nükleer füzelerin yerleştirilmesinden tedirgin olduğunu açıklamıştı. 

(Sputnik)


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