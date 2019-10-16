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Pence’ten Türkiye’ye ziyaret

Pence’ten Türkiye’ye ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Pence, yarın Başkan Erdoğan’la görüşecek. Trump’ın Türkiye yaptırımlarını Beyaz Saray önünde açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin ile birlikte kamera karşısına geçen Pence bir heyetle Trump’ın talimatı doğrultusunda Türkiye’ye gideceğini ve Türkiye’ye Suriye’de ateşkes için görüşmeye başlaması mesajını vereceğini açıkladı. 

HEYET OLUŞTURULDU

Pence’in yanında Pompeo ve John Bolton’un yerine gelen Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O`Brien da olacak. Pence açıklanan yaptırımların “Türkiye ateşkesi kabul edene, sınırdaki sorunların uzun vadeli şekilde çözülmesine yönelik müzakereler yapmayı kabul edene kadar” yürürlükte olacağını söyledi. 

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