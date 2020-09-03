Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 8 ülkeden uçuşlara açıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası uluslararası uçuşlara kapatılan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı bugünden itibaren Kanada, Avustralya, Tayland, Kamboçya, Pakistan, Yunanistan, Danimarka ve İsveç'e uçuşlara açıldığı açıklandı.

500 YOLCU İLE SINIRLANDIRILACAK

AA'da yer alan haberde havalimanına yolcu kabulü ilk başta günde yaklaşık 500 yolcu ile sınırlandırılacak, yolculara varışta test yapıldıktan sonra iki hafta karantinada tutulacak.

PEKİN YÖNETİMİ 28 MART'TA KARAR ALMIŞTI

Pekin yönetimi 28 Mart'ta aldığı kararla Pekin'e gelen uluslararası uçuşların başka havalimanlarına sevk edilmesi talimatı vermişti.

28 Mart'ta alınan kararla Çin vizesi ve oturum izni olan yabancıların ülkeye girişi, diplomatik personel ile Çin'in acil ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji ve acil yardım alanlarında çalışan personel haricinde durdurulmuştu.