Pekin 2. dalgadan çok korkuyor! 34 yeni vakadan milyonlara karantina

Koronavirüs salgınını dünyada yenen ilk ülke olan Çin’in kuzeydoğusunda haftalar sonra yeniden vakalar görünmeye başlaması yönetimi korkuttu. Jilin bölgesinde 34 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı belirten Bloomberg’e göre, bu eyalet ve çevresindeki 108 milyondan fazla insana yeniden karantina tedbirleri konuldu. Eyalet genelinde tüm otobüs ve demiryolu ulaşımı durduruldu, okullar kapatıldı ve vatandaşlar sıkı karantinaya alındı. Sıkı kuralların, ülkedeki salgının en kötü kısmının geride kaldığını düşünen vatandaşları tedirgin ettiği ifade edildi.

EN AZ BİR YIL DAHA MASKE



Kovid-19 salgınına karşı bilimsel çalışmalarda yer alan önde gelen araştırmacılardan Çinli Prof. Dr. Zhang Boli, Çin halkının tıbbi maske takmaya alışması ve bu koruma gerecini en az bir yıl daha sürekli olarak taşıması gerektiğini ifade etti. Prof. Zhang, yurttaşlarını maskeleri normal yaşamın yeni bir parçası olarak görmeye çağırdı.

VAHŞİ HAYVAN TİCARETİNDEN VAZGEÇENE TEŞVİK



Koronavirüs salgını sonrası çok tepki çeken ve salgının yayılma sebebi olarak görülen vahşi hayvan ticaretine yeni kurallar getirmek isteyen Çin, çiftçilerin ellerindeki hayvanları satın almaya hazırlanıyor. Çiftçilere yapılacak yardımları onları besi hayvancılığına ya da çay ekimine teşvik etmek amaçlanıyor.

YARASALARDA 1500 VİRÜS TÜRÜ BULUNDU



Çin’deki Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, yarasaların organizmalarında bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.