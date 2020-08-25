Patlamayla sarsılan Beyrut Limanı'nda tehlikeli kimyasal dolu 79 konteynere daha ulaşıldı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde 4 Ağustos'ta meydana gelen devasa patlamanın ardından bölgede tehlikeli kimyasal dolu 79 konteyner daha bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, daha önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yaklaşık 180 can alan ve 40 bin kişiyi yaralayan patlamaya, 'Beyrut Limanı'ndaki bir depoda 7 yıldır tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını' söylemişti.

Lübnan ve Fransa ordusundan askeri uzmanların limanda yaptığı araştırmalarla ilgili dün Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "14-22 Ağustos aralığında hidroklorik asit (tuz ruhu) içeren 25 ve başka kimyasallar içeren 54 konteyner bulundu." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada 'bu kimyasalların sızıntı yapmasının feci sonuçları olacağı' vurgusunda bulunuldu.

Patlamaya ihmalkarlığın yol açtığına dair resmi açıklamalar ve zaten zorlukla kurulmuş Hassan Diyab başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin istifasına koşut binlerce kişi sokaklara dökülüp protesto eylemleri düzenlemişti.

Sünni blok lideri, eski Başbakan Saad Hariri'nin desteklediği Beyrut Limanı Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve Liman Yatırım Başkanı Hasan Kuraytem tutuklanmıştı.

Tonlarca amonyum nitratın Suriye'deki cihatçılara gönderilmesi amacıyla limanda depolandığına dair iddialar, medyaya yansımıştı.