15 Ekim 2020 Perşembe 12:17 | Son Güncelleme:
Paşinyan'dan Karabağ itirafı: Çatışmalarda çok fazla kayıplar oldu
İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin, çok fazla kayıplarının olduğunu itiraf etti.
İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin verdiği röportajda, çatışmalarda çok fazla kayıplarının olduğunu itiraf etti.
Paşinyan işgal ettikleri Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin şunları söyledi:
"Bu bir çaresizlik açıklaması değil. Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü halkımıza doğru bilgileri vermek istiyorum. Kazanmalıyız, yaşamalıyız, tarihimizi yazmalıyız. Kahramanca mücadeleyle tarihimizi yazıyoruz"