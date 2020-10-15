Paşinyan'dan Karabağ itirafı: Çatışmalarda çok fazla kayıplar oldu

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin verdiği röportajda, çatışmalarda çok fazla kayıplarının olduğunu itiraf etti.

Paşinyan işgal ettikleri Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bu bir çaresizlik açıklaması değil. Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü halkımıza doğru bilgileri vermek istiyorum. Kazanmalıyız, yaşamalıyız, tarihimizi yazmalıyız. Kahramanca mücadeleyle tarihimizi yazıyoruz"