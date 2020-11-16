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  • Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor: "Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim"
16 Kasım 2020 Pazartesi 12:18 | Son Güncelleme:

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor: "Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim"

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor: "Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim"

İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına yanıt verdi. İstifa durumunun gündeminde olmadığını belirten Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında işgalci Ermenistan'ın Karabağ mağlubiyetini değerlendirdi. Sorumlu kişinin bizzat kendisi olduğunu bildiren Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."
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