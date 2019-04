Park halindeyken alev alev yanmıştı... Tesla o aracını inceleyecek!

Olay, Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki Tesla S modeli bir araçtan önce dumanlar çıktığı, ardından bir patlama sonrası aracın alevler içinde kaldığı görülüyor.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China ???? 1st generation Tesla Model S caught Fire ?? underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #??? #?? $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1