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  3. Park halindeyken alev alev yanmıştı... Tesla o aracını inceleyecek!

Park halindeyken alev alev yanmıştı... Tesla o aracını inceleyecek!

Park halindeyken alev alev yanmıştı... Tesla o aracını inceleyecek!

Tesla, Çin'de park halindeki Tesla marka bir aracın yanmasına dair görüntüleri ve olayı araştırdıklarını açıkladı.

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Olay, Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki Tesla S modeli bir araçtan önce dumanlar çıktığı, ardından bir patlama sonrası aracın alevler içinde kaldığı görülüyor.

?Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurdu. Olayda kimsenin yara almadığı da belirtildi.

Birkaç gün önce de Pensilvanya'nın Monroeville bölgesinde Tesla model bir araç durduk yere alec almış ve 4 saat boyunca yanmıştı. 

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

(Sputnik)

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