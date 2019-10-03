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  3. Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan ölü ele geçirildi.

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğü binasında bıçaklı saldırı meydana geldi, 4 polis memuru yaşamını yitirdi.

Emniyet personeli olduğu açıklanan bıçaklı saldırgan, polis memurları tarafından vurularak öldürüldü.

Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın emniyet istihbarat bölümünde memur olarak çalıştığı belirtiliyor, saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

Seramik bıçak kullanan saldırganın önce kendi çalıştığı büroda, ardından başka bir birimde, son olarak avluda saldırı gerçekleştiği belirtiliyor.

Olay sonrası, Paris Metrosu'nun emniyet müdürlüğünün yakınlarındaki istasyonu güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğünün çevresi de kordon altına alındı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.

AA

 

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