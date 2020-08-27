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  3. Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:56 | Son Güncelleme:

Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi

Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

AA'da yer alan haberde ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu. 

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