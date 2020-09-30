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30 Eylül 2020 Çarşamba 13:09 | Son Güncelleme:

Paris'te kentin her yerinden duyulan sonik patlama meydana geldi

Paris'te kentin her yerinden duyulan sonik patlama meydana geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir sonik patlama meydana geldi. Patlamanın bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.

Fransız polisi, Paris'te duyulan şiddetli patlama sesinin, bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığını açıkladı 

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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