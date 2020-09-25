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  • Paris'te Charlie Hebdo yakınlarında bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
25 Eylül 2020 Cuma 13:47 | Son Güncelleme:

Paris'te Charlie Hebdo yakınlarında bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Paris'te Charlie Hebdo yakınlarında bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo karikatür dergisinin bulunduğu eski binanın yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İki saldırgan 4 kişi bıçaklayarak kaçtı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Charlie Hebdo karikatür dergisinin bulunduğu eski binanın yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İki saldırgan 4 kişi bıçaklayarak kaçtı.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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