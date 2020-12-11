Paris ve Atina'nın eli boş kaldı... AB sembolik yaptırımla yetindi

AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye ağır yaptırım isteyen Yunanistan ve Fransa istediğini alamadı.

Brüksel’deki AB liderleri zirvesinin sonuç bildirisinde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden dolayı Ankara’ya uygulanacak yaptırımın kişiler düzeyinde “kısıtlı” olması kararı alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baskısıyla ekimde geniş ekonomik yaptırım tehdidinde bulunan AB liderleri geri adım attı.

AĞIR YAPTIRIM YOK



Zirvede Yunanistan’ın ve GKRY’nin talep ettiği ağır yaptırımlar ve silah ambargosuna yönelik bir karar kabul görmedi. Ancak bildiride Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran tek taraflı hareketlerinin kınandığı ve Türkiye’ye yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili ek listeler hazırlanmasının istendiği ifade edildi.

21 ÜLKE KARŞI ÇIKTI



Yunanistan, Türkiye’ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu. Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu. Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg’un dışındaki 21 ülke de Almanya ile aynı görüşü paylaştı. Bildiride AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesinde stratejik çıkarı bulunduğu belirtilerek pozitif Türkiye-AB gündeminin hala masada olduğu vurgulandı.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK



Bildiride, “AB Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulamaktadır” denildi. AB liderleri bundan sonraki adım olarak gelecek yıl mart ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında birliğin Türkiye’yle siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha geniş kapsamlı ele almasını bekliyor.

ABD İLE EŞGÜDÜM

Kararın Türkiye ile ilgili bölümünün son kısmında, AB’nin bu konudaki çabalarını ABD ile eşgüdüm içerisinde yAB’nin bu konudaki çabalarını ABD ile eşgüdüm içerisinde yürütmek istediği de ifade edildi.

‘DİYALOG YOLU AÇIK’



Zirvede istediği sonucu alamayan Macron zirve sonrası iki yönlü bir açıklama yapmayı tercih etti. AB’nin Türkiye ile diyalog yolunu açık tuttuğunu belirten Macron, “Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar, AB’nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemleri kabul etmeyeceğini gösteriyor” dedi.

AĞIR TOPLARDAN YAPICI AÇIKLAMA



Zirve’nin ardından liderler peş peşe açıklamalarda bulundu. Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istediklerini söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebine değinerek “Bu, NATO ile bağlamında tartışılmalı” dedi. İtalya Başbakanı Conte, “Türkiye’nin adımları bizi tatmin etmese de olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktık” dedi. AB Konseyi Başkanı Michel, “Göç meselesinde tüm AB üyelerinin Türkiye ile sorumlu bir işbirliği içinde olması önemli” ifadesini kullandı.

‘YANLI TUTUMU REDDEDİYORUZ’



Dışişleri Bakanlığı’ndan zirveyle ilgili yapılan açıklamada “1-2 Ekim AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren Dönem Başkanı dahil birçok AB ülkesi olsa da, bir-iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde henüz pozitif gündem yaratılamamış ve AB bir kısır döngüne dönen kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır. Dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz” denildi