Parçalara ayrıldığında kendisini yeniliyor: ABD'de "ölümsüz yılan" paniği

Virginia'da yarım ay şeklinde başı olan tuhaf bir yılanın görülmesi üzerine yaban hayatı yetkilileri harekete geçti.

Ntv'de yer alan habere göre, ABD’nin Virgina eyaletinde yaşayan bir kişi yaban hayatı yetkilerini yarım ay şeklinde bir başa sahip olan gizemli bir yılana karşı harekete geçirdi.

Adı belirtilmeyen sakin, Virginia Yaban Hayatı Yönetim Kontrolü’nün 24 saatlik yılan yardım hattıyla temasa geçerek yetkilere haber verdi.

Yetkiler tarafından yapılan ilk açıklamada, "Her yıl binlerce yılan tespit ediyoruz. Ama sorun şu ki, daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Ne olduğu hakkında herhangi bir fikriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin” denildi.

YILAN DEĞİL, ÇEKİÇ BAŞLI YASSI SOLUCAN

Çağrıya cevap veren yaban hayatı ekibi, 'yılanın' aslında Asya'dan gelen istilacı bir tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğunu belirtti.

Söz konusu solucanların 1900’lü yılların başında bitki ticareti yoluyla ABD'ye geldiği ve o zamandan beri bölgede gittikçe yaygınlaştığı ifade edildi.

ZEHİRLİ VE İSTİLACI

Bununla birlikte, çekiç kafalı yassı solucanların insanlara ve evcil hayvanlara zarar vermediği, ancak yırtıcı ve zehirli canlılar oldukları için biyoçeşitliliğe ve tarım ürünlerine zarar verebileceği belirtildi. Boyu 20 santimetre ile 40 santimetre arasında değişebilen hayvanların yaşadıkları arazi üzerindeki tüm ekosistemleri, kendilerinden küçük böcekleri ve omurgasızları yutarak yok ettiği aktarıldı.

PARÇALARA BÖLÜNDÜĞÜNDE, HER BİR KISMI YENİ KAFA ÜRETİYOR

Öte yandan, çekiç kafalı yassı kurtlar uzun zamandır bilinmelerine rağmen hala bilim insanları arasında gizemini koruyor. Yenilenme gücüne sahip olan bu hayvanların parçalara ayrıldıklarında hiçbir kısımlarının ölmediği keşfedildi. Daha önce yapılan bir araştırmada, 300 parçaya ayrılan bir çekiç kafalı yassı kurdun, her bir parçasının kendine ayrı bir kafa üreterek kısa zamanda tam boyuta ulaştığı görüldü.