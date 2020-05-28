Paralı askerlerin yüzde 90'ı kaçtı

Libya’nın kuzeybatısındaki Beni Velid kenti Belediye Başkanı Salim Nevir, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup paralı askerlerin yüzde 90’ından fazlasının güneye doğru çekildiğini söyledi. Libya El-Ahrar televizyonuna konuşan Nevir, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyun şehirden ayrıldığını, hava savunma sistemlerinin konvoyla taşınıp taşınmadığının netleşmediğini ifade etti. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da başkentten çekilen paralı askerleri tahliye etmek için Beni Velid Havalimanı’na son 24 saatte 15 askeri kargo uçağının indiğini bildirmişti.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Libya Ordusu, paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, çok sayıda askeri kıyafetler giyen silahlı unsurların sivil kamyonetlerin arkasında taşındığı dikkati çekerken, askeri araçların yanı sıra ambulansların da konvoyda bulunduğu görüldü. Öte yandan Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı Pantsir hava savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.

RUSYA BİR KEZ DAHA YALANLADI



ABD’nin Rusya’dan Hafter’e bağlı milislere savaş uçaklarının gönderildiğine dair fotoğraflı iddialara bir kez daha yalanlama geldi. Rus senatör Vladimir Dzhabarov, “Rusya hiçbir zaman Libya’ya askeri personel göndermedi, ayrıca Rusya’ya kimse böyle bir talepte de bulunmadı” dedi.

BAE’NİN ZIRHLI ARACI İMHA EDİLDİ



Libya Ordusu tarafından Trablus’un güneyinde BAE’ye ait bir zırhlı araç imha edilirken Hafter’e ait bazı askeri araçlar da ele geçirdi. Ayrıca Hafter’e bağlı 15 milis de yakalandı.

ERDOĞAN RİSK ALMAKTAN HİÇ KORKMUYOR



İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin Libya’daki oyunu bozan müdahelesini haberleştirdi. Haberde “Türkiye’nin Libya’daki savaşı, 17 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’ın bugüne kadar risk almaktan hiç korkmadığını gösterdi. Hafter Trablus’u ele geçirecekken Erdoğan devreye girdi. Arka arkaya stratejik deniz yetki alanları ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı” denildi. İngiliz gazetesi, Ankara’nın bu hamlesinin dünya sahnesinde Türkiye’yi yalnız bıraksa da işe yaradığını belirtti.