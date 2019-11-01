Para yerine onu bıraktı... Garsonun aldığı bahşiş hayatını değiştirdi

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı O'Fallon kentinde yaşayan Taylor Russey, hayatını barmaid olarak çalışarak kazanıyordu.

Barın kalabalık, işlerin yoğun olduğu bir günde müşterilerden biri, Taylor'a bahşiş bırakmak yerine oynadığı şans oyununun kuponunu verdi.

Taylor ertesi gün bilete herhangi bir ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek üzere bayiye gitti. Bilet makineye okutulduğunda ise genç kadın hayretler içinde kaldı: Çünkü hiç beklemediği kadar büyük bir ikramiye kazanmıştı.

33 yaşındaki Taylor Russey, 50 bin dolar yani yaklaşık 300 bin lira civarında bir ikramiye kazanmıştı.

New York Post gazetesine açıklama yapan Taylor, hayatında daha önce buna benzer bir olay yaşamadığını söylüyor.

"Öylece bakakaldım. Elimdeki bilete baktım, makinenin üzerinde yazan ikramiyenin miktarına baktım. Bir daha bilete baktım. Kahkahalarla gülmeye, ardından da ağlamaya başladım!"

Genç kadın parayı sağlık sorunlarını gidermek için kullanacağını ve çalıştığı bardaki işini bırakmayacağını söyledi.

Kazandığı miktarın, vergilerin çıkarılınca bir hayli azaldığını söyleyen Taylor, yine de çok mutlu. Taylor'a bahşiş olarak bu bileti bırakan adamın kimliği ise gizli tutuluyor.