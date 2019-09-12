Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında şöyle konuştu: “Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo’nun hikâyesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.” ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, “Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır” dedi.