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  • Papaz kiliseden kovmuştu: Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan halkından
21 Aralık 2020 Pazartesi 19:16 | Son Güncelleme:

Papaz kiliseden kovmuştu: Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan halkından

Papaz kiliseden kovmuştu: Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan halkından
DHA

Papaz tarafından kiliseden kovulan işgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu kez de Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı tarafından şehre girişi engellendi.

Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

PAPAZ PAŞİNYAN'I KİLİSEDEN KOVMUŞTU

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.

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